Результаты матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 5 ноября

Сегодня, 5 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжился розыгрыш Итогового турнира WTA в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Результаты матчей на 5 ноября:
Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 6:4.
Ига Швёнтек (Польша, 2) — Аманда Анисимова (США, 4) — 7:6 (7:3), 4:6, 2:6.
Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Результаты матчей на 5 ноября:
Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе — Италия) — Элисе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия) — 3:6, 3:6.
Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия) — Эйжа Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды) — 6:3, 6:1.