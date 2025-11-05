Скидки
Джокович рассказал, какой совет дал бы детям, стремящимся к своей мечте

Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какой совет дал бы детям, стремящимся к своим мечтам, а также поделился, какой вывод ему помогло сделать отцовство.

— Какой совет ты бы дал всем детям касаемо стремления к своим желаниям?
— В первую очередь важно верить в свою мечту, не позволять кому-либо отнять свои желания и надежды. Думаю, дети очень хороши в воображении и фантазии, просто визуализируя себя успешными — будь то спорт или другая сфера жизни.

Мы должны позволить им летать на своих крыльях и не отрезать их. Просто дай им быть теми, кем они являются, потому что детское воображение невероятно.

— Какой самый крутой урок ты извлёк из отцовства?
— Самый большой урок отцовства — это присутствие здесь и сейчас, а не занятие несколькими делами одновременно, пока ты с ребёнком, потому что дети требуют от тебя полного внимания вне зависимости от того, чем ты занят — играешь с ними или делаешь что-то другое. Ты всегда должен быть в этом моменте.

Вот думаю, чему больше всего учат дети: прощать, двигаться вперёд и быть настоящим, — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

«Он был для меня как отец». Джокович почтил память тренера Пилича
