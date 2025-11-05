«Это несравнимо». Джокович — о соперничестве с «Большой тройкой», Синнером и Алькарасом

Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, можно ли сравнить его долгое противостояние с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером с его же конкуренцией с действующими молодыми игроками — Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

— У тебя было долгое соперничество с Федерером и Надалем, а сейчас строятся два новых — с Алькарасом и Синнером. Как бы ты сравнил эти противостояния для себя?

— Они очень разные. Я провёл большую часть своей карьеры в двух величайших противостояниях: с Надалем и Федерером. Конечно, Карлос Алькарас и Янник Синнер тоже мои соперники на данный момент, но они так молоды… У меня 15 лет разницы с ними в туре, нашему соперничеству несколько лет, а с теми ребятами я сражался на протяжении 20 лет. В действительности это несравнимо.

Но, естественно, это здорово, что появляется новое значимое противостояние в нашем виде спорта между Синнером и Алькарасом. Они сыграли несколько великолепных матчей за последние 18 месяцев, надеюсь, смогут продолжить в том же духе, потому что такое нашему спорту нужно, — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.