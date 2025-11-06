«Месть сладка». Борис Беккер отреагировал на победу Анисимовой над Швёнтек

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал исход матча между американкой Амандой Анисимовой и польской спортсменкой Игой Швёнтек на Итоговом чемпионате WTA. Представительница США одолела свою соперницу со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 и вышла в полуфинал соревнований.

Напомним, в финале Уимблдона-2025 Швёнтек разгромила Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

«Месть сладка», — написал Беккер в социальных сетях.

Встреча Иги Швёнтек и Аманды Анисимовой длилась 2 часа 35 минут. За это время Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать четыре заработанных брейк-пойнта.