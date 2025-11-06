«Месть сладка». Борис Беккер отреагировал на победу Анисимовой над Швёнтек
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал исход матча между американкой Амандой Анисимовой и польской спортсменкой Игой Швёнтек на Итоговом чемпионате WTA. Представительница США одолела свою соперницу со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 и вышла в полуфинал соревнований.
Напомним, в финале Уимблдона-2025 Швёнтек разгромила Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Месть сладка», — написал Беккер в социальных сетях.
Встреча Иги Швёнтек и Аманды Анисимовой длилась 2 часа 35 минут. За это время Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать четыре заработанных брейк-пойнта.
