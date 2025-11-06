Скидки
Теннис

«Месть сладка». Борис Беккер отреагировал на победу Анисимовой над Швёнтек

«Месть сладка». Борис Беккер отреагировал на победу Анисимовой над Швёнтек
Борис Беккер
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал исход матча между американкой Амандой Анисимовой и польской спортсменкой Игой Швёнтек на Итоговом чемпионате WTA. Представительница США одолела свою соперницу со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 и вышла в полуфинал соревнований.

Напомним, в финале Уимблдона-2025 Швёнтек разгромила Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 3 		6 6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Месть сладка», — написал Беккер в социальных сетях.

Встреча Иги Швёнтек и Аманды Анисимовой длилась 2 часа 35 минут. За это время Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать четыре заработанных брейк-пойнта.

Новости. Теннис
