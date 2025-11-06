Турнир ATP–250 в Метце: результаты игрового дня 5 ноября

В среду, 5 ноября, продолжился розыгрыш турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-250 в Метце (Франция). Второй круг. Результаты матчей 5 ноября:

Дэн Аддед (Франция) — Кириян Жаке (Франция) — 0:6, 2:6;

Клеман Табюр (Франция) — Александр Блокс (Бельгия) — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 7:6 (8:6);

Лёнер Тьен (США) — Эшарги Моэ (Тунис) — 7:6 (7:3), 6:3;

Юго Гастон (Франция) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 1:2 (Альтмайер прошёл на снятии Гастона)

Виталий Сачко (Украина) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:5, 3:6, 7:5;

Александар Вукич (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:7 (5:7), 3:6.