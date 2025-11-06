Скидки
«Может, это просто карма». Швёнтек — после поражения от Анисимовой на Итоговом турнире

Польская теннисистка Ига Швёнтек (вторая ракетка мира) заявила, что её физическое и моральное состояние в матче Итогового турнира WTA с американской теннисисткой Амандой Анисимовой были в норме, поэтому поражение для неё ощущается странным.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 3 		6 6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Ментально и физически я чувствовала себя хорошо. Не понимаю, почему мне не удалось выйти из группы. Может, за последние годы я выиграла слишком много, и это просто карма. Мне сложно сказать, это ощущается как-то странно. Не то, чтобы я прямо ожидала [выиграть], но исходя из моего опыта, если я прикладываю много усилий и настойчивости, сильно забочусь о чём-то, оно обычно окупается. Посмотрим, если продолжу работать — окупится или нет», — сказала Швёнтек в микст-зоне после матча.

Русская американка Анисимова добила Швёнтек! Аманда — впервые в полуфинале Итогового
Русская американка Анисимова добила Швёнтек! Аманда — впервые в полуфинале Итогового
