«Может, это просто карма». Швёнтек — после поражения от Анисимовой на Итоговом турнире
Польская теннисистка Ига Швёнтек (вторая ракетка мира) заявила, что её физическое и моральное состояние в матче Итогового турнира WTA с американской теннисисткой Амандой Анисимовой были в норме, поэтому поражение для неё ощущается странным.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Ментально и физически я чувствовала себя хорошо. Не понимаю, почему мне не удалось выйти из группы. Может, за последние годы я выиграла слишком много, и это просто карма. Мне сложно сказать, это ощущается как-то странно. Не то, чтобы я прямо ожидала [выиграть], но исходя из моего опыта, если я прикладываю много усилий и настойчивости, сильно забочусь о чём-то, оно обычно окупается. Посмотрим, если продолжу работать — окупится или нет», — сказала Швёнтек в микст-зоне после матча.
