«Может, это просто карма». Швёнтек — после поражения от Анисимовой на Итоговом турнире

Польская теннисистка Ига Швёнтек (вторая ракетка мира) заявила, что её физическое и моральное состояние в матче Итогового турнира WTA с американской теннисисткой Амандой Анисимовой были в норме, поэтому поражение для неё ощущается странным.

«Ментально и физически я чувствовала себя хорошо. Не понимаю, почему мне не удалось выйти из группы. Может, за последние годы я выиграла слишком много, и это просто карма. Мне сложно сказать, это ощущается как-то странно. Не то, чтобы я прямо ожидала [выиграть], но исходя из моего опыта, если я прикладываю много усилий и настойчивости, сильно забочусь о чём-то, оно обычно окупается. Посмотрим, если продолжу работать — окупится или нет», — сказала Швёнтек в микст-зоне после матча.