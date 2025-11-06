Джокович поделился, какой совет дал бы себе молодому

Сербский теннисист пятая ракетка мира Новак Джокович рассказал, какой совет дал бы молодому себе касательно тенниса, если бы у него была такая возможность.

— Если бы ты смог потренировать молодого Новака, что бы ты сказал юному себе о своей игре?

— Я бы посоветовал ему вести долгую игру, быть спокойным и доверять процессу. И пытаться по возможности получать от этого процесса удовольствие.

А ещё балансировать между профессиональной и личной жизнью. Да, быть преданным своему делу, усердно работать — это необходимость. Но не потеряй себя во всём этом. Не упусти юные годы, проживай полноценную жизнь, потому что время вспять не вернуть, — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.