Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович поделился, какой совет дал бы себе молодому

Джокович поделился, какой совет дал бы себе молодому
Комментарии

Сербский теннисист пятая ракетка мира Новак Джокович рассказал, какой совет дал бы молодому себе касательно тенниса, если бы у него была такая возможность.

— Если бы ты смог потренировать молодого Новака, что бы ты сказал юному себе о своей игре?
— Я бы посоветовал ему вести долгую игру, быть спокойным и доверять процессу. И пытаться по возможности получать от этого процесса удовольствие.

А ещё балансировать между профессиональной и личной жизнью. Да, быть преданным своему делу, усердно работать — это необходимость. Но не потеряй себя во всём этом. Не упусти юные годы, проживай полноценную жизнь, потому что время вспять не вернуть, — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Материалы по теме
«Это несравнимо». Джокович — о соперничестве с «Большой тройкой», Синнером и Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android