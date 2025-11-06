Турнир ATP-250 в Афинах — 2025: результаты на 5 ноября

На турнире категории ATP-250 в Афинах (Греция) завершился очередной игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 5 ноября.

Теннис. Турнир ATP-250 Афины (Греция). 2-й круг. Результаты 5 ноября

Миомир Кецманович (Сербия) – Лучано Дардери (Италия) – 4:6, 6:2, 6:3

Яннк Хафман (Германия) – Вит Коприва (Чехия) – 6:2, 5:7, 7:5

Александр Мюллер (Франция) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:7, 7:6, 7:6

Стэн Вавринка (Швейцария) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:4, 6:7, 4:6

Брэндон Накашима (США) – Маркос Гирон (США) – 6:7, 1:6.

Турнир в Афинах проходит со 2 по 8 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет € 766 тыс.