Стефанос Циципас рассказал, что воплотилась его детская мечта

Греческий теннисист 34-я ракетка мира Стефанос Циципас высказался по поводу участия его братьев — Петроса и Павлоса — в туре. Тем самым, как он отметил, воплотилась его детская мечта.

«То, что мои братья Петрос и Павлос играют в туре вместе со мной, было одной из моих детских мечт. Tsitsipas³ — мы это сделали», — написал Циципас в социальных сетях.

Петрос и Павлос Циципасы сыграли вместе в парном разряде турнира АТР-250 в Афинах (Греция). Они уступили в 1/8 финала соревнований тандему Василия Киркова (США) и Барта Стивенса (Нидерланды) со счётом 2:6, 4:6.

Ранее Стефанос Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира в Афинах.