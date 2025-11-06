Скидки
Расписание матчей турнира ATP-250 в Афинах на 6 ноября

Расписание матчей турнира ATP-250 в Афинах на 6 ноября
Новак Джокович
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, в Афинах (Греция) продолжится хардовый турнир категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. Расписание матчей турнира ATP-250 в Афинах (Греция) на 6 ноября:

14:00. Себастьян Корда (США) — Миомир Кецманович (Сербия).
16:00. Александр Мюллер (Франция, 5) — Лоренцо Музетти (Италия, 2).
19:00. Новак Джокович (Сербия, 1) — Нуну Боржеш (Португалия, 6).
20:30. Маркос Гирон (США) — Янник Ханфман (Германия, Q).

Соревнования в Греции проходят со 2 по 8 ноября. Призовой фонд турнира составил € 766 715. Ранее вынуждены были сняться Стефанос Циципас (Греция) и Фабиан Марожан.

