Расписание матчей турнира ATP-250 в Афинах на 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, в Афинах (Греция) продолжится хардовый турнир категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. Расписание матчей турнира ATP-250 в Афинах (Греция) на 6 ноября:

14:00. Себастьян Корда (США) — Миомир Кецманович (Сербия).

16:00. Александр Мюллер (Франция, 5) — Лоренцо Музетти (Италия, 2).

19:00. Новак Джокович (Сербия, 1) — Нуну Боржеш (Португалия, 6).

20:30. Маркос Гирон (США) — Янник Ханфман (Германия, Q).

Соревнования в Греции проходят со 2 по 8 ноября. Призовой фонд турнира составил € 766 715. Ранее вынуждены были сняться Стефанос Циципас (Греция) и Фабиан Марожан.