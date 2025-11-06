Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 6 ноября
Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится розыгрыш Итогового турнира WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Штеффи Граф. Расписание матчей на 6 ноября (время московское):
- 17:00. Джессика Пегула (США) — Жасмин Паолини (Италия).
- 18:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Кори Гауфф (США).
Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Лизель Хуберт. Расписание матчей на 6 ноября (время московское):
- 15:00. Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия).
- 20:00. Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия) – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе – Россия).
Материалы по теме
Комментарии