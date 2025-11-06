Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 6 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится розыгрыш Итогового турнира WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Штеффи Граф. Расписание матчей на 6 ноября (время московское):

17:00. Джессика Пегула (США) — Жасмин Паолини (Италия).

18:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Кори Гауфф (США).

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Лизель Хуберт. Расписание матчей на 6 ноября (время московское):