Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис

Андреева/Шнайдер — Таунсенд/Синякова: где смотреть, во сколько начнётся матч в Эр-Рияде

Андреева/Шнайдер — Таунсенд/Синякова: где смотреть, во сколько начнётся матч в Эр-Рияде
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч в парном разряде Итогового турнира WTA – 2025, в котором российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер (пятый номер рейтинга) сыграет с представительницей США Тэйлор Таунсенд и чешкой Катержиной Синяковой (второй номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 20:00 мск.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
06 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Т. Таунсенд К. Синякова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в текстовой трансляции «Чемпионата».

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победителями соревнований является канадо-новозеландская пара Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф.

Таблица парного разряда Итогового турнира WTA
Календарь парного разряда Итогового турнира WTA
