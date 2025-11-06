Андреева/Шнайдер — Таунсенд/Синякова: где смотреть, во сколько начнётся матч в Эр-Рияде

Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч в парном разряде Итогового турнира WTA – 2025, в котором российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер (пятый номер рейтинга) сыграет с представительницей США Тэйлор Таунсенд и чешкой Катержиной Синяковой (второй номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 20:00 мск.

Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в текстовой трансляции «Чемпионата».

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победителями соревнований является канадо-новозеландская пара Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф.