Соболенко — Гауфф: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде начнётся не ранее 18:30 мск

Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Штеффи Граф, в котором сыграют первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и третий номер рейтинга Кори Гауфф (США).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф, начало которого запланировано на 18:30 по московскому времени.
|1
|2
|3
|
|
Гауфф ведёт по личным встречам 6-5, (4-4 на харде). Впервые теннисистки встречались в 2020 году, когда обменялись победами, а два последних матча состоялись в этом сезоне. В финале Мадрида Соболенко выиграла со счётом 6:3, 7:6 (7:3), а Гауфф взяла верх в финале «Ролан Гаррос» — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является Кори Гауфф.
- 6 ноября 2025
-
15:30
-
15:14
-
15:02
-
14:35
-
14:31
-
14:06
-
13:53
-
13:34
-
13:26
-
12:36
-
12:16
-
11:49
-
11:21
-
10:58
-
10:44
-
10:23
-
10:00
-
09:48
-
09:17
-
09:16
-
09:05
-
08:30
-
01:54
-
00:55
-
00:44
-
00:15
-
00:07
- 5 ноября 2025
-
23:55
-
23:43
-
23:35
-
23:32
-
23:14
-
23:05
-
22:57
-
22:48