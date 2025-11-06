Соболенко — Гауфф: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде начнётся не ранее 18:30 мск

Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Штеффи Граф, в котором сыграют первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и третий номер рейтинга Кори Гауфф (США).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф, начало которого запланировано на 18:30 по московскому времени.

Гауфф ведёт по личным встречам 6-5, (4-4 на харде). Впервые теннисистки встречались в 2020 году, когда обменялись победами, а два последних матча состоялись в этом сезоне. В финале Мадрида Соболенко выиграла со счётом 6:3, 7:6 (7:3), а Гауфф взяла верх в финале «Ролан Гаррос» — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является Кори Гауфф.