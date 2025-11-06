Арина Соболенко — Кори Гауфф: где смотреть, во сколько начнётся матч в Эр-Рияде

Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с представительницей США Кори Гауфф (третий номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 18:30 мск.

Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в текстовой трансляции «Чемпионата».

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).