Андреева/Шнайдер — Синякова/Таунсенд: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде не ранее 20:00

Андреева/Шнайдер — Синякова/Таунсенд: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде начнётся не ранее 20:00 мск

Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч в парном разряде Итогового турнира WTA – 2025 в группе Лизель Хубер, в котором российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер (пятый номер рейтинга) сыграет с представительницей США Тэйлор Таунсенд и чешкой Катержиной Синяковой (второй номер рейтинга).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова, начало которого запланировано на 20:00 мск.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
06 ноября 2025, четверг. 20:15 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Т. Таунсенд К. Синякова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Синякова и Таунсенд ведут 1-0 по личным встречам. Они выиграли со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 в полуфинале Australian Open этого года.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победителями соревнований является канадо-новозеландская пара Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф.

Таблица парного разряда Итогового турнира WTA
Календарь парного разряда Итогового турнира WTA
