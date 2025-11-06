Андреева/Шнайдер — Синякова/Таунсенд: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде не ранее 20:00

Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч в парном разряде Итогового турнира WTA – 2025 в группе Лизель Хубер, в котором российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер (пятый номер рейтинга) сыграет с представительницей США Тэйлор Таунсенд и чешкой Катержиной Синяковой (второй номер рейтинга).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова, начало которого запланировано на 20:00 мск.

Синякова и Таунсенд ведут 1-0 по личным встречам. Они выиграли со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 в полуфинале Australian Open этого года.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победителями соревнований является канадо-новозеландская пара Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф.