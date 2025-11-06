Андреева/Шнайдер — Синякова/Таунсенд: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде не ранее 20:00

Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч в парном разряде Итогового турнира WTA – 2025 в группе Лизель Хубер, в котором российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер (пятый номер рейтинга) сыграет с представительницей США Тэйлор Таунсенд и чешкой Катержиной Синяковой (второй номер рейтинга).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова, начало которого запланировано на 20:00 мск.
|1
|2
|3
|
|
Синякова и Таунсенд ведут 1-0 по личным встречам. Они выиграли со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 в полуфинале Australian Open этого года.
Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победителями соревнований является канадо-новозеландская пара Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф.
- 6 ноября 2025
-
17:12
-
17:00
-
16:58
-
16:39
-
16:10
-
15:52
-
15:48
-
15:43
-
15:30
-
15:14
-
15:02
-
14:35
-
14:31
-
14:06
-
13:53
-
13:34
-
13:26
-
12:36
-
12:16
-
11:49
-
11:21
-
10:58
-
10:44
-
10:23
-
10:00
-
09:48
-
09:17
-
09:16
-
09:05
-
08:30
-
01:54
-
00:55
-
00:44
-
00:15
-
00:07