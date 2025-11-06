Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень довольна тем, как смогла сыграть». Анисимова — о победе над Швёнтек в Эр-Рияде

«Очень довольна тем, как смогла сыграть». Анисимова — о победе над Швёнтек в Эр-Рияде
Аудио-версия:
Комментарии

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Аманда Анисимова поделилась впечатлениями после победы в матче третьего раунда группового этапа Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде над полькой Игой Швёнтек (6:7 (3:7), 6:4, 6:2).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 3 		6 6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Я знала, что матч против Иги будет очень трудным. Поэтому сказала себе, что просто пойду ва-банк и не буду расстраиваться. Думаю, на протяжении всего матча я сохраняла спокойствие, старалась беречь энергию, потому что знала, что это будет настоящая битва. Думаю, я сделала всё, что хотела, и очень довольна тем, как смогла сыграть», – сказала Анисимова в интервью Sky Sport.

Анисимова стала третьей представительницей США, которой удалось выйти в 1/2 финала на дебютном для себя Итоговом чемпионате WTA. Ранее это уже удавалось Серене Уильямс в 2001 году и Слоан Стивенс в 2018-м.

Материалы по теме
Русская американка Анисимова добила Швёнтек! Аманда — впервые в полуфинале Итогового
Русская американка Анисимова добила Швёнтек! Аманда — впервые в полуфинале Итогового
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android