«Очень довольна тем, как смогла сыграть». Анисимова — о победе над Швёнтек в Эр-Рияде

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Аманда Анисимова поделилась впечатлениями после победы в матче третьего раунда группового этапа Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде над полькой Игой Швёнтек (6:7 (3:7), 6:4, 6:2).

«Я знала, что матч против Иги будет очень трудным. Поэтому сказала себе, что просто пойду ва-банк и не буду расстраиваться. Думаю, на протяжении всего матча я сохраняла спокойствие, старалась беречь энергию, потому что знала, что это будет настоящая битва. Думаю, я сделала всё, что хотела, и очень довольна тем, как смогла сыграть», – сказала Анисимова в интервью Sky Sport.

Анисимова стала третьей представительницей США, которой удалось выйти в 1/2 финала на дебютном для себя Итоговом чемпионате WTA. Ранее это уже удавалось Серене Уильямс в 2001 году и Слоан Стивенс в 2018-м.