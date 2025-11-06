«Очень довольна тем, как смогла сыграть». Анисимова — о победе над Швёнтек в Эр-Рияде

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Аманда Анисимова поделилась впечатлениями после победы в матче третьего раунда группового этапа Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде над полькой Игой Швёнтек (6:7 (3:7), 6:4, 6:2).
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
«Я знала, что матч против Иги будет очень трудным. Поэтому сказала себе, что просто пойду ва-банк и не буду расстраиваться. Думаю, на протяжении всего матча я сохраняла спокойствие, старалась беречь энергию, потому что знала, что это будет настоящая битва. Думаю, я сделала всё, что хотела, и очень довольна тем, как смогла сыграть», – сказала Анисимова в интервью Sky Sport.
Анисимова стала третьей представительницей США, которой удалось выйти в 1/2 финала на дебютном для себя Итоговом чемпионате WTA. Ранее это уже удавалось Серене Уильямс в 2001 году и Слоан Стивенс в 2018-м.
- 6 ноября 2025
-
10:58
-
10:44
-
10:23
-
10:00
-
09:48
-
09:17
-
09:16
-
09:05
-
08:30
-
01:54
-
00:55
-
00:44
-
00:15
-
00:07
- 5 ноября 2025
-
23:55
-
23:43
-
23:35
-
23:32
-
23:14
-
23:05
-
22:57
-
22:48
-
22:34
-
22:26
-
22:00
-
21:48
-
21:41
-
21:40
-
21:30
-
20:58
-
20:09
-
19:44
-
19:31
-
19:16
-
18:40