Анисимова: с каждым матчем обретаю уверенность и начинаю действительно атаковать

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Аманда Анисимова рассказала, за счёт чего ей удаётся играть увереннее на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В заключительном матче группового раунда соревнований Анисимова обыграла польку Игу Швёнтек со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
«Мне кажется, что с каждым матчем, который я играю здесь, я всё больше привыкаю к условиям. Когда я впервые вышла на корт, не могла показать свою игру, но с каждым матчем я обретаю уверенность и начинаю действительно атаковать.
В матче со Швёнтек я знала, что мне придётся идти ва-банк — против Иги нельзя сдерживаться, и именно это я пыталась себе напоминать», – сказала Анисимова в интервью Sky Sports.
Благодаря победе над Швёнтек Анисимова впервые в карьере вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.
- 6 ноября 2025
-
12:16
-
11:49
-
11:21
-
10:58
-
10:44
-
10:23
-
10:00
-
09:48
-
09:17
-
09:16
-
09:05
-
08:30
-
01:54
-
00:55
-
00:44
-
00:15
-
00:07
- 5 ноября 2025
-
23:55
-
23:43
-
23:35
-
23:32
-
23:14
-
23:05
-
22:57
-
22:48
-
22:34
-
22:26
-
22:00
-
21:48
-
21:41
-
21:40
-
21:30
-
20:58
-
20:09
-
19:44