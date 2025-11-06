Скидки
Анисимова: с каждым матчем обретаю уверенность и начинаю действительно атаковать

Анисимова: с каждым матчем обретаю уверенность и начинаю действительно атаковать
Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Аманда Анисимова рассказала, за счёт чего ей удаётся играть увереннее на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В заключительном матче группового раунда соревнований Анисимова обыграла польку Игу Швёнтек со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 3 		6 6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Мне кажется, что с каждым матчем, который я играю здесь, я всё больше привыкаю к условиям. Когда я впервые вышла на корт, не могла показать свою игру, но с каждым матчем я обретаю уверенность и начинаю действительно атаковать.

В матче со Швёнтек я знала, что мне придётся идти ва-банк — против Иги нельзя сдерживаться, и именно это я пыталась себе напоминать», – сказала Анисимова в интервью Sky Sports.

Благодаря победе над Швёнтек Анисимова впервые в карьере вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.

