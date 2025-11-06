Янчук: Мирре Андреевой нужно хорошо отдохнуть

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался по поводу результатов Мирры Андреевой в конце сезона. Он отметил, что спортсменке нужен отдых, чтобы с силами вернуться в 2026 году.

«Мирра Андреева провела очень неровный сезон. В начале были очень хорошие результаты, победы на крупных турнирах, но ближе к концу года у неё всё разладилось. Возможно, сказывается давление, ведь ей 18 лет, а от неё ждут высоких результатов здесь и сейчас. Ей нужно хорошо отдохнуть и начать подготовку к новому сезону», — приводит слова Янчука ТАСС.

Ранее серебряные призёры Олимпиады в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер потеряли шанс выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA — 2025. Об этом стало известно после того, как россиянки проиграли второй матч группового этапа.