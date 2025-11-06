«Такое поражение больно воспринимать». Швёнтек — о матче с Анисимовой

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек прокомментировала поражение в матче группового раунда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с американкой Амандой Анисимовой (7:6 (7:3), 4:6, 2:6).

«Честно говоря, сейчас мне трудно это как-то прокомментировать и взглянуть со стороны, потому что такое поражение, конечно, больно воспринимать. Мне казалось, что я играла хорошо, была постоянно сосредоточена, с правильным настроем и не колебалась. На самом деле нет ничего, о чём бы я жалела, кроме, пожалуй, одного решения — того гейма, когда она сделала брейк в третьем сете.

Правда в том, что я сделала всё, что могла, и отдала всё, что у меня было. Думаю, я хорошо выступила на этом турнире. С одной стороны, это утешает, ведь мне не о чем жалеть, но с другой — обидно, что этого просто оказалось недостаточно», – сказала Швёнтек в интервью Canal+Sport.