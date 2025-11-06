Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Такое поражение больно воспринимать». Швёнтек — о матче с Анисимовой

«Такое поражение больно воспринимать». Швёнтек — о матче с Анисимовой
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек прокомментировала поражение в матче группового раунда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с американкой Амандой Анисимовой (7:6 (7:3), 4:6, 2:6).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 3 		6 6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Честно говоря, сейчас мне трудно это как-то прокомментировать и взглянуть со стороны, потому что такое поражение, конечно, больно воспринимать. Мне казалось, что я играла хорошо, была постоянно сосредоточена, с правильным настроем и не колебалась. На самом деле нет ничего, о чём бы я жалела, кроме, пожалуй, одного решения — того гейма, когда она сделала брейк в третьем сете.

Правда в том, что я сделала всё, что могла, и отдала всё, что у меня было. Думаю, я хорошо выступила на этом турнире. С одной стороны, это утешает, ведь мне не о чем жалеть, но с другой — обидно, что этого просто оказалось недостаточно», – сказала Швёнтек в интервью Canal+Sport.

Материалы по теме
Русская американка Анисимова добила Швёнтек! Аманда — впервые в полуфинале Итогового
Русская американка Анисимова добила Швёнтек! Аманда — впервые в полуфинале Итогового
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android