Швёнтек: сейчас все играют быстрее и порой нет возможности показать стабильный теннис

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала о возможном изменении подхода к подготовке в следующем сезоне. Ранее Швёнтек проиграла американской теннисистке Аманде Анисимовой в решающем матче группового раунда Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 2:6.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 3 		6 6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

— Если посчитать, включая парные матчи, это был твой 79-й матч в сезоне. Огромная нагрузка. Теперь появится время немного отдохнуть?
— Пока нет, впереди ещё Кубок Билли Джин Кинг в Пекине, но после него, конечно, будет отдых. Единственное, что я, пожалуй, могу изменить — это начать играть меньше матчей и больше тренироваться. Может быть, тогда смогу выигрывать такие встречи, как с Анисимовой. Возможно, я действительно немного теряю технику, когда нервничаю. Раньше я могла побеждать в подобных матчах, потому что другие девушки больше волновались или играли хуже. Сейчас же все играют быстрее, и у меня порой просто нет возможности показать свой стабильный теннис, который, как мне кажется, приносил мне победы в прошлых сезонах.

Так что, пожалуй, единственное, что я могу сделать — это сделать свою игру более автоматизированной, чтобы на быстрых мячах, которые летят мне под ноги, я могла перебить хотя бы 22 из них вместо 20 за матч. Хорошо, что я сыграла так много матчей, но, может быть, это было не лучшим решением — посмотрим, как всё будет в следующих сезонах, – сказала Швёнтек в интервью Canal+Sport.

