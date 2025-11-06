Джокович назвал лучшие матчи, в которых он принимал участие за время своей карьеры

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович назвал лучшие матчи, в которых принимал участие за время своей карьеры.

«Лучший матч, в котором я когда-либо участвовал, — это финал Открытого чемпионата Австралии 2012 года против Надаля. Это был самый длинный финал в истории турниров «Большого шлема». А ещё — финал Уимблдона 2019 года против Роджера. Эти два матча были лучшими, в которых я принимал участие.

Но лучший матч, который я когда-либо сыграл, — пожалуй, финал Открытого чемпионата Австралии против Надаля в 2019 году. Тогда я обыграл его в финале в трёх сетах и уровень тенниса был действительно очень высоким», – приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.