Маю — об игровой форме Синнера: у него есть все шансы победить в Турине

Маю — об игровой форме Синнера: у него есть все шансы победить в Турине
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю поделился мнением о текущей форме итальянского теннисиста Янника Синнера, отметив, что считает его лучшим игроком в залах.

«Думаю, он может ещё улучшить свою игру, особенно в некоторых аспектах на корте. Слушая его заявления, у меня нет сомнений, что он немного одержим Алькарасом.

Также нет сомнений, что Янник — лучший игрок в мире в условиях зала, и, если он сохранит такую форму, у него есть все шансы победить и в Турине.

Однако я не уверен, что он закончит 2025 год на вершине рейтинга ATP, потому что думаю, что Алькарас выиграет три матча на Итоговом турнире ATP», – приводит слова Маю Punto De Break.

