Музетти — о матче с Вавринкой: было нелегко найти свой ритм и войти в игру

Итальянский теннисист, девятая ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал победу в матче второго круга турнира АТР-250 в Афинах (Греция) со швейцарцем Стэном Вавринкой (4:6, 7:6 (7:5), 6:4).
«Это был тяжёлый матч. Я начал немного напряжённо, но в целом это был очень хороший поединок. Думаю, Вавринка отлично подавал, а корт здесь довольно быстрый. Было нелегко найти свой ритм и войти в игру, но в итоге мне это удалось, так что я доволен. Играть, имея в голове мысль о квалификации на Итоговый турнир, непросто, но сначала мне нужно выиграть титул здесь. Надеюсь на поддержку зрителей и сделаю всё возможное», – приводит слова Музетти Punto De Break.
За право выйти в полуфинал турнира в Афинах Музетти поспорит с французским теннисистом Александром Мюллером.
