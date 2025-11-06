Скидки
Музетти — о матче с Вавринкой: было нелегко найти свой ритм и войти в игру

Итальянский теннисист, девятая ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал победу в матче второго круга турнира АТР-250 в Афинах (Греция) со швейцарцем Стэном Вавринкой (4:6, 7:6 (7:5), 6:4).

Афины. 2-й круг
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Стэн Вавринка
159
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
4 		7 7 6
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Это был тяжёлый матч. Я начал немного напряжённо, но в целом это был очень хороший поединок. Думаю, Вавринка отлично подавал, а корт здесь довольно быстрый. Было нелегко найти свой ритм и войти в игру, но в итоге мне это удалось, так что я доволен. Играть, имея в голове мысль о квалификации на Итоговый турнир, непросто, но сначала мне нужно выиграть титул здесь. Надеюсь на поддержку зрителей и сделаю всё возможное», – приводит слова Музетти Punto De Break.

За право выйти в полуфинал турнира в Афинах Музетти поспорит с французским теннисистом Александром Мюллером.

