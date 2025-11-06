Арина Соболенко оценила свои результаты в этом сезоне по 10-балльной шкале

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась по поводу своих результатов в сезоне-2025. Она поставила себе оценку по 10-балльной шкале.

— Как оценишь прошедший сезон от 1 до 10 и почему?

— Безусловно, 8. Потому что была пара финалов, которые хотелось выиграть, — приводит слова Соболенко First&Red.

Соболенко является победительницей четырёх и финалисткой трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) она сыграет с американкой Кори Гауфф в рамках Итогового турнира WTA – 2025. Встреча начнётся не ранее 18:30 по московскому времени.