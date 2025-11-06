Скидки
«У меня есть ещё один шанс». Музетти — об отборе на Итоговый турнир АТР

Итальянский теннисист, девятая ракетка мира Лоренцо Музетти рассказал, как на него влияет возможность отобраться на Итоговый турнир АТР – 2025 в Турине (Италия), отметив, что в последнее время испытывает большое давление из-за этого.

«В последний месяц я испытывал большое давление, потому что борьба была очень, очень плотной. На последних турнирах я был совсем близок к тому, чтобы пройти отбор, но Оже-Альяссим выдал потрясающую игру в Париже, а я проиграл в первом раунде и упустил отличную возможность. Но теперь у меня есть ещё один шанс, так что, конечно, немного давления есть, но я стараюсь не думать об этом слишком много, как бы трудно это ни было», – приводит слова Музетти Punto De Break.

Напомним, Музетти имеет шанс отобраться на Итоговый турнир АТР в случае победы на турнире в Афинах (Греция).

Музетти — о матче с Вавринкой: было нелегко найти свой ритм и войти в игру
Все новости

