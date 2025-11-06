Скидки
Теннис Новости

«После тренировок оно больше не болит». Кирьос — о состоянии своего колена

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, в каком состоянии находится его колено, отметив, что в последнее время оно перестало болеть даже после тренировок.

«Последний месяц был для меня странным — не знаю, что произошло с коленом, но что-то изменилось. Вчера вечером я был со своим массажистом и физиотерапевтом, и они тоже заметили, что в колене что-то изменилось. Оно больше не опухшее. После тренировок оно больше не болит. Не знаю, можно ли это назвать чудом или как-то иначе, но колено сейчас ощущается так, будто мне снова на пару лет меньше. Если я справлюсь со всем этим, буду готов играть», – приводит слова Кирьоса Associated Press.

30-летний Кирьос не принимал участия в розыгрыше турниров с «Мастерса» в Майами, где в матче второго круга уступил российскому теннисисту Карену Хачанову (6:7 (3:7). 0:6).

