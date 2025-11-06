Скидки
Теннис

Карен Хачанов прекратил сотрудничество с тренером Хосе Клаветом

Карен Хачанов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов больше не сотрудничает с тренером Хосе «Пепо» Клаветом. Испанский специалист был в команде игрока на протяжении шести лет.

«После почти шести лет совместной работы наше профессиональное сотрудничество подошло к концу. Каким приключением это было.

Я искренне благодарен Пепо за то, что он был частью моей команды, и за всё, чего мы добились вместе. Он один из самых позитивных и добрых людей, которых я знаю. Он был не просто отличным тренером, а стал настоящим другом и частью моей большой семьи. Мы определённо продолжим поддерживать друг друга в пути. Большое спасибо, Пепотрoф, за всё: за то, что каждый день подталкивал меня, за твою преданность делу и за веру в меня.
Крепко обнимаю», — написал Хачанов в социальных сетях.

