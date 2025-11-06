Скидки
Стали известны итоги жеребьёвки Итогового чемпионата ATP

Янник Синнер
Сегодня, 6 ноября, прошла жеребьёвка Итогового чемпионата ATP — 2025 в Турине (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итогами.

Теннис. Итоги жеребьёвки Итогового чемпионата ATP — 2025:

Группа Джимми Коннорса: Карлос Алькарас, Новак Джокович, Тейлор Фриц, Алекс де Минор.

Группа Бьорна Борга: Янник Синнер, Александр Зверев, Бен Шелтон, Феликс Оже-Альяссим/Лоренцо Музетти.

Судьба последней путёвки определится в заочной борьбе между канадцем Оже-Альяссимом и итальянцем Музетти. Соревнования в Турине пройдут с 9 по 16 ноября на хардовом покрытии. Победителем Итогового чемпионата — 2024 является действующая первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.

