Кирьос назвал турнир, на котором может вернуться к матчам в одиночном разряде

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос назвал турнир, на котором он, возможно, выступит в одиночном разряде.

«Сейчас всё ещё слишком свежо, но буквально вчера я сказал своим агентам, что есть шанс, я бы очень хотел снова сыграть в Брисбене в одиночке.

В Вашингтоне, в конце июля, у меня не было ни малейшей надежды сыграть на Открытом чемпионате Австралии или вообще вернуться на тот уровень, где я чувствовал себя комфортно, мог соревноваться и полностью доверять своему телу. Это не та история, где я заявляю: «О, я собираюсь выиграть этот турнир». После последних месяцев я просто потерял всякую надежду. Думал, что моя теннисная карьера сведётся только к парным матчам — или вообще закончится. Но теперь я снова чувствую оптимизм», – приводит слова Кирьоса Associated Press.