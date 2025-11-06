Скидки
Соболенко рассказала, когда появятся новые видео в её блоге на YouTube

Соболенко рассказала, когда появятся новые видео в её блоге на YouTube
Арина Соболенко
Комментарии

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко поделилась подробностями работы над собственным блогом в YouTube. Она рассказала, когда выйдет новое видео на её канале.

— Как обстоят дела с твоим блогом и ждать ли нам от тебя контент, пока ты будешь отдыхать?
— Во время отдыха, думаю, нет. Мне показалось, что людям понравилось, но мне хотелось бы немного поменять формат съёмок. Влоги я люблю снимать, просто хотела бы больше разговаривать на камеру, что мне пока что тяжело даётся, но я стараюсь. На русском нормально, на английском приходится переснимать несколько тысяч раз (улыбается). Но, я думаю, в следующем сезоне вернёмся к съёмке, — приводит слова Соболенко First&Red.

«Он очень боится и где-то в Австралии тренируется». Соболенко — о «Битве полов» с Кирьосом
