Арина Соболенко назвала два турнира, которых ждёт больше всего в следующем сезоне

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко высказалась по поводу любимых турниров в календаре WTA. Она соскучилась по матчам в Риме (Италия) и Мельбурне (Австралия).

— Какой турнир ты ждёшь больше всего в следующем сезоне и почему?

— Я очень много турниров люблю, тяжело выбрать. Наверное, больше всего я кайфую в Риме, от пасты (улыбается). Ну и Австралию, я очень соскучилась по этой стране, — приводит слова Соболенко First&Red.

Соболенко является победительницей четырёх и финалисткой трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) она сыграет с американкой Кори Гауфф в рамках Итогового турнира WTA – 2025. Встреча начнётся не ранее 18:30 по московскому времени.