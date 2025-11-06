Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина оценила своё выступление на групповом этапе Итогового турнира WTA — 2025

Рыбакина оценила своё выступление на групповом этапе Итогового турнира WTA — 2025
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила своё выступление на групповой стадии Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Рыбакина выиграла все три матча в группе Серены Уильямс.

«Я очень рада, что выиграла эти трудные матчи. Думаю, я сыграла отлично, особенно хорошо работала подача. Теперь главное — оставаться здоровой и постараться восстановиться к следующим встречам, потому что последние три были очень тяжёлыми. Так что надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис в следующем матче», – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.

Материалы по теме
Кудерметова может сыграть в плей-офф Итогового. Рыбакина вышла туда с помощью Анисимовой
Кудерметова может сыграть в плей-офф Итогового. Рыбакина вышла туда с помощью Анисимовой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android