Рыбакина оценила своё выступление на групповом этапе Итогового турнира WTA — 2025

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила своё выступление на групповой стадии Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Рыбакина выиграла все три матча в группе Серены Уильямс.

«Я очень рада, что выиграла эти трудные матчи. Думаю, я сыграла отлично, особенно хорошо работала подача. Теперь главное — оставаться здоровой и постараться восстановиться к следующим встречам, потому что последние три были очень тяжёлыми. Так что надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис в следующем матче», – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.