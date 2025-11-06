Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина — об усталости: думаю, все в одинаковом положении — сезон был длинным

Рыбакина — об усталости: думаю, все в одинаковом положении — сезон был длинным
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, влияет ли усталость на состояние здоровья в концовке сезона во время матчей Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде.

– Что насчёт здоровья? У тебя, кажется, больше всего сыгранных матчей в сезоне, было немного зафиксировано плечо. Как самочувствие перед последними матчами года? Волнуешься?
— Да, ну, конечно, я немного устала. Но думаю, все в одинаковом положении — сезон был длинным. Тем не менее думаю, каждый постарается выложиться до конца, несмотря ни на что. Осталось всего несколько матчей, так что все будут стараться по максимуму. Сейчас у нас есть один день отдыха — надеюсь, это тоже поможет. И да, попробуем показать всё, на что способны, – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.

Материалы по теме
Рыбакина оценила своё выступление на групповом этапе Итогового турнира WTA — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android