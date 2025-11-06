Рыбакина — об усталости: думаю, все в одинаковом положении — сезон был длинным

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, влияет ли усталость на состояние здоровья в концовке сезона во время матчей Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде.

– Что насчёт здоровья? У тебя, кажется, больше всего сыгранных матчей в сезоне, было немного зафиксировано плечо. Как самочувствие перед последними матчами года? Волнуешься?

— Да, ну, конечно, я немного устала. Но думаю, все в одинаковом положении — сезон был длинным. Тем не менее думаю, каждый постарается выложиться до конца, несмотря ни на что. Осталось всего несколько матчей, так что все будут стараться по максимуму. Сейчас у нас есть один день отдыха — надеюсь, это тоже поможет. И да, попробуем показать всё, на что способны, – сказала Рыбакина в интервью Tennis Channel.