Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф — Тимя Бабош/Луиза Стефани, результат матча 6 ноября 2025, счет 1:2, Итоговый турнир WTA

Бабош и Стефани одержали вторую победу в группе на Итоговом турнире WTA – 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Венгерско-бразильский дуэт Тимя Бабош/Луиза Стефани одержал победу в заключительном матче группы Лизель Хубер на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) над канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф со счётом 2:6, 7:5, 1:0 [10:5].

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
06 ноября 2025, четверг. 15:10 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0 5
2 		7 1 10
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани

Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Дабровски и Рутлифф выполнили семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать четыре брейк-пойнта из девяти за матч. Пара Бабош/Стефани не сделала в игре ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победителями соревнований является пара Дабровски/Рутлифф.

Таблица парного Итогового турнира WTA
Календарь парного Итогового турнира WTA
