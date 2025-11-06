Бабош и Стефани одержали вторую победу в группе на Итоговом турнире WTA – 2025
Поделиться
Венгерско-бразильский дуэт Тимя Бабош/Луиза Стефани одержал победу в заключительном матче группы Лизель Хубер на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) над канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф со счётом 2:6, 7:5, 1:0 [10:5].
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
06 ноября 2025, четверг. 15:10 МСК
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|0 5
|
|7
|1 10
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Дабровски и Рутлифф выполнили семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать четыре брейк-пойнта из девяти за матч. Пара Бабош/Стефани не сделала в игре ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.
Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победителями соревнований является пара Дабровски/Рутлифф.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
17:12
-
17:00
-
16:58
-
16:39
-
16:10
-
15:52
-
15:48
-
15:43
-
15:30
-
15:14
-
15:02
-
14:35
-
14:31
-
14:06
-
13:53
-
13:34
-
13:26
-
12:36
-
12:16
-
11:49
-
11:21
-
10:58
-
10:44
-
10:23
-
10:00
-
09:48
-
09:17
-
09:16
-
09:05
-
08:30
-
01:54
-
00:55
-
00:44
-
00:15
-
00:07