Бабош и Стефани одержали вторую победу в группе на Итоговом турнире WTA – 2025

Венгерско-бразильский дуэт Тимя Бабош/Луиза Стефани одержал победу в заключительном матче группы Лизель Хубер на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) над канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф со счётом 2:6, 7:5, 1:0 [10:5].

Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Дабровски и Рутлифф выполнили семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать четыре брейк-пойнта из девяти за матч. Пара Бабош/Стефани не сделала в игре ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими победителями соревнований является пара Дабровски/Рутлифф.