«Невероятно рада». Анисимова — о выходе в 1/2 финала Итогового турнира WTA — 2025

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Аманда Анисимова поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

— Пожалуй, это сезон – один из лучших в твоей карьере. Можешь описать, что чувствуешь, дойдя до этого этапа — до чемпионата, где осталось всего несколько матчей? Что это для тебя значит после всей проделанной работы?
— О, боже (смеётся). Да, я, наверное, довольно известна тем, что обычно не слишком удачно заканчиваю сезон. Даже говорила сестре: «У меня не самая лучшая статистика на последнем турнире года». Но надеюсь, что в этом году всё будет лучше. Особенно здесь, на Итоговом турнире WTA. Знала, будет очень и очень тяжело, но постараюсь показать максимум и задержаться здесь как можно дольше. Просто невероятно рада, что прошла в полуфинал, – сказала Анисимова в интервью Tennis Channel.

