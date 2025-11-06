Известны расклады, при которых Соболенко точно выйдет в плей-офф Итогового чемпионата WTA
Сегодня, 16 ноября, решится судьба путёвок в плей-офф Итогового чемпионата WTA – 2025 у группы Штеффи Граф, в которую входят белоруска Арина Соболенко, американка Кори Гауфф, итальянка Жасмин Паолини и американка Джессика Пегула.
В 17:15 мск Пегула встретится с Паолини, а около 18:45 Соболенко сразится с Гауфф.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
06 ноября 2025, четверг. 17:15 МСК
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
06 ноября 2025, четверг. 18:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с раскладами этой группы в случае разных исходов грядущих матчей.
- Пегула с любым счётом обыграет Паолини, а Соболенко с любым счётом победит Гауфф. Тогда Соболенко станет первой в группе, а Пегула – второй по количеству побед на групповом этапе.
- Соболенко победит Гауфф с любым счётом, а Паолини — в двух сетах Пегулу. Тогда первой в группе будет Соболенко по количеству побед, а второй – Гауфф по лучшей разнице сетов.
- Соболенко победит Гауфф в двух сетах, а Паолини Пегулу — в трёх. Тогда первой в группе будет Соболенко по количеству побед, а второй — Пегула по лучшей разнице сетов.
- Соболенко победит Гауфф в трёх сетах, Паолини Пегулу тоже в трёх. Тогда первой в группе будет Соболенко по количеству побед, а второй — Гауфф по лучшей разнице сетов.
- Пегула и Гауфф победят в двух сетах. Тогда первой будет Гауфф, а второй Пегула по лучшей разнице сетов.
- Пегула победит Паолини в двух сетах, а Гауфф Соболенко — в трёх. Тогда у трёх теннисисток будет одинаковое соотношение сетов — 5:3 и придётся высчитывать % выигранных геймов.
- Гауфф победит Соболенко с любым счётом, а Пегула Паолини в трёх сетах. Тогда первой будет Гауфф, а второй Соболенко по лучшей разнице сетов.
- Паолини победит Пегулу с любым счётом и Гауфф Соболенко с любым счётом. Тогда первой будет Гауфф, а второй – Соболенко по личным встречам.
