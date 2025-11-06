Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Известны расклады, при которых Соболенко точно выйдет в плей-офф Итогового чемпионата WTA

Сегодня, 16 ноября, решится судьба путёвок в плей-офф Итогового чемпионата WTA – 2025 у группы Штеффи Граф, в которую входят белоруска Арина Соболенко, американка Кори Гауфф, итальянка Жасмин Паолини и американка Джессика Пегула.

В 17:15 мск Пегула встретится с Паолини, а около 18:45 Соболенко сразится с Гауфф.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с раскладами этой группы в случае разных исходов грядущих матчей.