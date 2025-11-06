Скидки
Теннис

Известны расклады, при которых Соболенко точно выйдет в плей-офф Итогового чемпионата WTA

Сегодня, 16 ноября, решится судьба путёвок в плей-офф Итогового чемпионата WTA – 2025 у группы Штеффи Граф, в которую входят белоруска Арина Соболенко, американка Кори Гауфф, итальянка Жасмин Паолини и американка Джессика Пегула.

В 17:15 мск Пегула встретится с Паолини, а около 18:45 Соболенко сразится с Гауфф.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
06 ноября 2025, четверг. 17:15 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
06 ноября 2025, четверг. 18:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с раскладами этой группы в случае разных исходов грядущих матчей.

  • Пегула с любым счётом обыграет Паолини, а Соболенко с любым счётом победит Гауфф. Тогда Соболенко станет первой в группе, а Пегула – второй по количеству побед на групповом этапе.
  • Соболенко победит Гауфф с любым счётом, а Паолини — в двух сетах Пегулу. Тогда первой в группе будет Соболенко по количеству побед, а второй – Гауфф по лучшей разнице сетов.
  • Соболенко победит Гауфф в двух сетах, а Паолини Пегулу — в трёх. Тогда первой в группе будет Соболенко по количеству побед, а второй — Пегула по лучшей разнице сетов.
  • Соболенко победит Гауфф в трёх сетах, Паолини Пегулу тоже в трёх. Тогда первой в группе будет Соболенко по количеству побед, а второй — Гауфф по лучшей разнице сетов.
  • Пегула и Гауфф победят в двух сетах. Тогда первой будет Гауфф, а второй Пегула по лучшей разнице сетов.
  • Пегула победит Паолини в двух сетах, а Гауфф Соболенко — в трёх. Тогда у трёх теннисисток будет одинаковое соотношение сетов — 5:3 и придётся высчитывать % выигранных геймов.
  • Гауфф победит Соболенко с любым счётом, а Пегула Паолини в трёх сетах. Тогда первой будет Гауфф, а второй Соболенко по лучшей разнице сетов.
  • Паолини победит Пегулу с любым счётом и Гауфф Соболенко с любым счётом. Тогда первой будет Гауфф, а второй – Соболенко по личным встречам.
