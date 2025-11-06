Лоренцо Музетти вышел в полуфинал турнира в Афинах, где сразится с Кордой

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция).

В матче 1/4 финала Музетти (2) со счётом 6:2, 6:4 обыграл 43-ю ракетку мира из Франции Александра Мюллера (5).

Встреча Музетти с Мюллером продлилась 1 час и 22 минуты. В её рамках Лоренцо девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету его соперника два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в финал турнира в Афинах Музетти сразится с 52-й ракеткой мира из США Себастьяном Кордой.

Напомним, Музетти продолжает заочную борьбу с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом за путёвку на Итоговый чемпионат ATP. Для достижения цели ему нужно взять титул в Афинах.