Джессика Пегула уверенно обыграла Паолини на групповом этапе Итогового чемпионата WTA

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уверенно обыграла восьмой номер рейтинга WTA из Италии Жасмин Паолини в своём последнем матче на групповом этапе Итогового чемпионата WTA – 2025. Встреча, прошедшая в рамках группы Штефф Граф, завершилась победой Пегулы со счётом 6:2, 6:3.

Встреча Пегулы с Паолини продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Джессика два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Жасмин ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Для Пегулы это вторая победа на групповом этапе Итогового. В первом матче она обыграла соотечественницу Кори Гауфф, но во втором матче уступила белоруске Арине Соболенко.