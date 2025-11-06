Скидки
Теннис

Джессика Пегула — Жасмин Паолини, результат матча 6 ноября 2025, счет 2:0, Итоговый чемпионат WTA

Джессика Пегула уверенно обыграла Паолини на групповом этапе Итогового чемпионата WTA
Аудио-версия:


Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уверенно обыграла восьмой номер рейтинга WTA из Италии Жасмин Паолини в своём последнем матче на групповом этапе Итогового чемпионата WTA – 2025. Встреча, прошедшая в рамках группы Штефф Граф, завершилась победой Пегулы со счётом 6:2, 6:3.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
06 ноября 2025, четверг. 17:15 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча Пегулы с Паолини продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Джессика два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Жасмин ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Для Пегулы это вторая победа на групповом этапе Итогового. В первом матче она обыграла соотечественницу Кори Гауфф, но во втором матче уступила белоруске Арине Соболенко.

