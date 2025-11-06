Пегула стала второй американкой после Серены, одержавшей 53 победы за сезон после 30 лет
Поделиться
Финалистка US Open – 2024, пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула одержала 53-ю победу за сезон-2025.
Это произошло на групповом этапе Итогового чемпионата WTA – 2025. Пегула уверенно обыграла восьмой номер рейтинга WTA из Италии Жасмин Паолини в своём последнем матче на групповом этапе. Встреча, прошедшая в рамках группы Штеффи Граф, завершилась победой Пегулы со счётом 6:2, 6:3. Для Джессики это вторая победа на групповом этапе Итогового чемпионата, у неё есть шансы выйти в плей-офф.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
06 ноября 2025, четверг. 17:15 МСК
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Интересно, что Пегула стала первой американкой после 30 лет, одержавшей 53 победы за один сезон на уровне WTA после Серены Уильямс (тоже 53) в 2015 году, сообщает Opta Ace. Пегуле сейчас 31 год.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
19:59
-
19:44
-
19:39
-
19:30
-
19:07
-
18:21
-
17:35
-
17:12
-
17:00
-
16:58
-
16:39
-
16:10
-
15:52
-
15:48
-
15:43
-
15:30
-
15:14
-
15:02
-
14:35
-
14:31
-
14:06
-
13:53
-
13:34
-
13:26
-
12:36
-
12:16
-
11:49
-
11:21
-
10:58
-
10:44
-
10:23
-
10:00