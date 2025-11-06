Скидки
Пегула стала второй американкой после Серены, одержавшей 53 победы за сезон после 30 лет

Комментарии

Финалистка US Open – 2024, пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула одержала 53-ю победу за сезон-2025.

Это произошло на групповом этапе Итогового чемпионата WTA – 2025. Пегула уверенно обыграла восьмой номер рейтинга WTA из Италии Жасмин Паолини в своём последнем матче на групповом этапе. Встреча, прошедшая в рамках группы Штеффи Граф, завершилась победой Пегулы со счётом 6:2, 6:3. Для Джессики это вторая победа на групповом этапе Итогового чемпионата, у неё есть шансы выйти в плей-офф.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
06 ноября 2025, четверг. 17:15 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Интересно, что Пегула стала первой американкой после 30 лет, одержавшей 53 победы за один сезон на уровне WTA после Серены Уильямс (тоже 53) в 2015 году, сообщает Opta Ace. Пегуле сейчас 31 год.

