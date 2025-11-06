Скидки
Видео: Янник Синнер играет в гольф с командой перед выступлением на Итоговом турнире ATP

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер показал фанатам, как проводит время перед выступлением на Итоговом турнире ATP – 2025.

Синнер опубликовал в социальных сетях фото и видео, как играет в гольф со своими тренерами Дарреном Кэхиллом и Симоне Ваньоцци.

«Отличный день. Играем в гольф с командой», — подписал пост Синнер.

Фото: из личного архива Янника Синнера

Итоговый чемпионат ATP — 2025 пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). По итогам жеребьёвки соревнований Синнер попал в группу Бьорна Борга, куда также вошли немец Александр Зверев, американец Бен Шелтон, также туда попадут либо Лоренцо Музетти (Италия), либо Феликс Оже-Альяссим (Канада).

