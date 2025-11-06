Соболенко — Гауфф: Арина на тай-брейке одолела американку в первом сете матча на Итоговом

Завершился первый сет матча между четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Кори Гауфф в рамках группового этапа Итогового чемпионата WTA – 2025. Первую партию со счётом 7:6 (7:5) выиграла Соболенко.
Напряжённая первая партия матча продлилась 56 минут. В её рамках Соболенко реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных, Гауфф — два из пяти заработанных.
Отметим, Кори вела со счётом 5:3 в первом сете, однако Арина сумела переломить ход встречи.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф на Итоговом чемпионате WTA – 2025.
Соболенко и Гауфф представляют группу Штеффи Граф (в неё также входят американка Джессика Пегула и итальянка Жасмин Паолини). Судьба двух путёвок в плей-офф Итогового турнира определится после их поединка.
