Соболенко — Гауфф: Арина на тай-брейке одолела американку в первом сете матча на Итоговом

Завершился первый сет матча между четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Кори Гауфф в рамках группового этапа Итогового чемпионата WTA – 2025. Первую партию со счётом 7:6 (7:5) выиграла Соболенко.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
06 ноября 2025, четверг. 18:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Напряжённая первая партия матча продлилась 56 минут. В её рамках Соболенко реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных, Гауфф — два из пяти заработанных.

Отметим, Кори вела со счётом 5:3 в первом сете, однако Арина сумела переломить ход встречи.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Кори Гауфф на Итоговом чемпионате WTA – 2025.

Соболенко и Гауфф представляют группу Штеффи Граф (в неё также входят американка Джессика Пегула и итальянка Жасмин Паолини). Судьба двух путёвок в плей-офф Итогового турнира определится после их поединка.

