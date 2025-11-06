Скидки
«Наконец-то смогу тебя хоть в чём-то победить». Де Минор отреагировал на гольф Синнера

Комментарии

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор подшутил над четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Синнер ранее опубликовал пост с фото и видео того, как он играет в гольф вместе со своими тренерами Дарреном Кэхиллом и Симоне Ваньоцци.

«Думаю, я наконец-то смогу тебя хоть в чём-то победить», — написал де Минор под постом Синнера, оставив эмодзи «подмигивание».

И Синнер, и де Минор готовятся выступить на Итоговом чемпионате ATP – 2025. Они могут встретиться только в плей-офф, так как попали в разные группы: Алекс в группу Джимми Коннорса, а Янник в группу Бьорна Борга.

