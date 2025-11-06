«Наконец-то смогу тебя хоть в чём-то победить». Де Минор отреагировал на гольф Синнера

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор подшутил над четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Синнер ранее опубликовал пост с фото и видео того, как он играет в гольф вместе со своими тренерами Дарреном Кэхиллом и Симоне Ваньоцци.

«Думаю, я наконец-то смогу тебя хоть в чём-то победить», — написал де Минор под постом Синнера, оставив эмодзи «подмигивание».

И Синнер, и де Минор готовятся выступить на Итоговом чемпионате ATP – 2025. Они могут встретиться только в плей-офф, так как попали в разные группы: Алекс в группу Джимми Коннорса, а Янник в группу Бьорна Борга.