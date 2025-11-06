«Это будет великолепное шоу». Соболенко — об ожиданиях от «Битвы полов»

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящей «Битвы полов», которая пройдёт в декабре. Соболенко сыграет матч с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

«Просто хочу сыграть в свой лучший теннис и поставить Ника в очень неудобное положение, потому что для него это прямо проигрыш-проигрыш, понимаете? Если выигрываешь в матче с девочкой, это что-то типа «ну, поздравляю, отличная работа», но если девочке проигрываешь — это «ну же, давай, Ник!»

А для меня это взаимовыгодно. Если я побеждаю, это что-то вроде «окей, у нас есть, что обсудить». Если уж проиграю, надеюсь, это будет не со счётом 6:0. И в случае проигрыша — это всё равно плотная борьба. Просто хочу его заставить быть сумасшедшим на корте.

Полностью осознаю ответственность этого матча, которую в каком-то смысле возложила на свои плечи. И именно поэтому я выйду на корт, без шуток, сыграю на полную.

Ещё я надеюсь привести Новака Джоковича в бокс и сделать его своим тренером, чтобы оказать ещё больше давление на Кирьоса.

В первую очередь это будет великолепное шоу. И Ник, как я его чувствую, — в каком-то смысле шоумен. Счастлива, что у меня такой соперник», — приводит слова Соболенко The National.