Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это будет великолепное шоу». Соболенко — об ожиданиях от «Битвы полов»

«Это будет великолепное шоу». Соболенко — об ожиданиях от «Битвы полов»
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящей «Битвы полов», которая пройдёт в декабре. Соболенко сыграет матч с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

«Просто хочу сыграть в свой лучший теннис и поставить Ника в очень неудобное положение, потому что для него это прямо проигрыш-проигрыш, понимаете? Если выигрываешь в матче с девочкой, это что-то типа «ну, поздравляю, отличная работа», но если девочке проигрываешь — это «ну же, давай, Ник!»

А для меня это взаимовыгодно. Если я побеждаю, это что-то вроде «окей, у нас есть, что обсудить». Если уж проиграю, надеюсь, это будет не со счётом 6:0. И в случае проигрыша — это всё равно плотная борьба. Просто хочу его заставить быть сумасшедшим на корте.

Полностью осознаю ответственность этого матча, которую в каком-то смысле возложила на свои плечи. И именно поэтому я выйду на корт, без шуток, сыграю на полную.

Ещё я надеюсь привести Новака Джоковича в бокс и сделать его своим тренером, чтобы оказать ещё больше давление на Кирьоса.

В первую очередь это будет великолепное шоу. И Ник, как я его чувствую, — в каком-то смысле шоумен. Счастлива, что у меня такой соперник», — приводит слова Соболенко The National.

Материалы по теме
Зачем Соболенко играть против мужчины? Новая «Битва полов» пройдёт по своим правилам
Зачем Соболенко играть против мужчины? Новая «Битва полов» пройдёт по своим правилам
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android