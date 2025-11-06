Арина Соболенко в двух сетах обыграла Кори Гауфф на Итоговом чемпионате WTA — 2025
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одолела двукратную победительницу мэйджоров американку Кори Гауфф в заключительном матче Итогового чемпионата WTA – 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
06 ноября 2025, четверг. 18:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Встреча Соболенко и Гауфф продлилась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Арины.
В рамках поединка Соболенко три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Гауфф два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Для Соболенко эта победа стала третьей из трёх на групповом этапе Итогового чемпионата WTA. Арина представляла группу Штеффи Граф.
