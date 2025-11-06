Скидки
Арина Соболенко — Кори Гауфф, результат матча 6 ноября 2025, счет 2:0, Итоговый чемпионат WTA

Арина Соболенко в двух сетах обыграла Кори Гауфф на Итоговом чемпионате WTA — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одолела двукратную победительницу мэйджоров американку Кори Гауфф в заключительном матче Итогового чемпионата WTA – 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
06 ноября 2025, четверг. 18:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча Соболенко и Гауфф продлилась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Арины.

В рамках поединка Соболенко три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Гауфф два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Для Соболенко эта победа стала третьей из трёх на групповом этапе Итогового чемпионата WTA. Арина представляла группу Штеффи Граф.

Сетка Итогового чемпионата WTA - 2025
Календарь Итогового чемпионата WTA - 2025
