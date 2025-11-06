Арина Соболенко с первого места в группе вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA — 2025
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с первого места в группе Штеффи Граф вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA – 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
На групповом этапе Итогового Соболенко одержала три победы из трёх.
- Арина Соболенко (Беларусь) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:3, 6:1.
- Арина Соболенко (Беларусь) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 2:6, 6:3.
- Арина Соболенко (Беларусь) – Кори Гауфф (США) – 7:6 (7:5), 6:2.
Также из группы Штеффи Граф в плей-офф Итогового пробилась пятая ракетка мира американка Джессика Пегула. В её активе победы над Гауфф и Паолини и поражение от Соболенко в трёх сетах.
