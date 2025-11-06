Соболенко рассказала, как ей удалось переломить ход матча с Гауфф на Итоговом чемпионате

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над третьим номером мирового рейтинга американкой Кори Гауфф в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата WTA – 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Встреча Соболенко и Гауфф продлилась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Арины. Во втором сете Кори вела со счётом 5:4.
– Как тебе удалось переломить ход игры?
– Если бы я знала, что так получится, наверное, не поставила бы себя в такую ситуацию. Не знаю. Просто пыталась оставаться агрессивной, старалась найти свой ритм и игру. Была готова работать во втором сете. Я очень счастлива от такого перформанса, очень довольна своей победой, — сказала Соболенко в интервью на корте.
