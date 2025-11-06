Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Афинах
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция).
Афины. 1/4 финала
06 ноября 2025, четверг. 19:10 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
47
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
В матче 1/4 финала Джокович (1) со счётом 7:6 (7:1), 6:4 обыграл 47-й номер мирового рейтинга португальца Нуну Боржеша (6).
Встреча Джоковича и Боржеша продлилась 1 час и 45 минут. В её рамках Новак девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету его соперника семь эйсов, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в финал турнира в Афинах 38-летний Джокович сразится с победителем матча Маркос Гирон (США) — Янник Ханфман (Германия, Q).
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
21:48
-
21:37
-
21:28
-
21:22
-
21:13
-
20:55
-
20:50
-
20:28
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
19:59
-
19:44
-
19:39
-
19:30
-
19:07
-
18:21
-
17:35
-
17:12
-
17:00
-
16:58
-
16:39
-
16:10
-
15:52
-
15:48
-
15:43
-
15:30
-
15:14
-
15:02
-
14:35
-
14:31
-
14:06
-
13:53
-
13:34
-
13:26