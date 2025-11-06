Новак Джокович вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Афинах

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция).

В матче 1/4 финала Джокович (1) со счётом 7:6 (7:1), 6:4 обыграл 47-й номер мирового рейтинга португальца Нуну Боржеша (6).

Встреча Джоковича и Боржеша продлилась 1 час и 45 минут. В её рамках Новак девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету его соперника семь эйсов, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Афинах 38-летний Джокович сразится с победителем матча Маркос Гирон (США) — Янник Ханфман (Германия, Q).