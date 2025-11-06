Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко высказалась о матче с Анисимовой в полуфинале Итогового чемпионата WTA

Арина Соболенко высказалась о матче с Анисимовой в полуфинале Итогового чемпионата WTA
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем на предстоящий матч с четвёртой ракеткой мира из США Амандой Анисимовой в полуфинале Итогового чемпионата WTA – 2025.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Она всегда заставляет меня усердно работать. Всегда здорово с ней бороться, играть с ней одно удовольствие. Очень рада встретиться с Амандой в полуфинале. Очень надеюсь, что это будет отличный матч на равных», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Теннис. Итоговый чемпионат WTA – 2025, Эр-Рияд. Полуфинальные пары

Арина Соболенко (Беларусь, победительница группы Штеффи Граф, первая ракетка мира) – Аманда Анисимова (США, четвёртая ракетка мира).
Елена Рыбакина (Казахстан, победительница группы Серены Уильямс, шестая ракетка мира) – Джессика Пегула (США, пятая ракетка мира).

Материалы по теме
Соболенко и Пегула — полуфиналистки Итогового! Обе разобрались с соперницами в двух сетах
Соболенко и Пегула — полуфиналистки Итогового! Обе разобрались с соперницами в двух сетах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android