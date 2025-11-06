Арина Соболенко высказалась о матче с Анисимовой в полуфинале Итогового чемпионата WTA

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем на предстоящий матч с четвёртой ракеткой мира из США Амандой Анисимовой в полуфинале Итогового чемпионата WTA – 2025.
«Она всегда заставляет меня усердно работать. Всегда здорово с ней бороться, играть с ней одно удовольствие. Очень рада встретиться с Амандой в полуфинале. Очень надеюсь, что это будет отличный матч на равных», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Теннис. Итоговый чемпионат WTA – 2025, Эр-Рияд. Полуфинальные пары
Арина Соболенко (Беларусь, победительница группы Штеффи Граф, первая ракетка мира) – Аманда Анисимова (США, четвёртая ракетка мира).
Елена Рыбакина (Казахстан, победительница группы Серены Уильямс, шестая ракетка мира) – Джессика Пегула (США, пятая ракетка мира).
