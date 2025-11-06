Арина Соболенко повторила достижение Марии Шараповой на Итоговом чемпионате WTA

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко первой после россиянки Марии Шараповой четыре раза подряд вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA.

Соболенко заняла первое место в группе Штеффи Граф на Итоговом чемпионате, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На групповом этапе Арина одержала три победы из трёх.

Серия Соболенко длится с 2022 по 2025 год. Интересно, что пока Арине ещё не удавалось завоевать титул на Итоговом чемпионате.

Шарапова четыре года подряд выходила в плей-офф на Итоговом турнире с 2004 по 2007 год. В 2004-м Мария взяла титул.