Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко повторила достижение Марии Шараповой на Итоговом чемпионате WTA

Арина Соболенко повторила достижение Марии Шараповой на Итоговом чемпионате WTA
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко первой после россиянки Марии Шараповой четыре раза подряд вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA.

Соболенко заняла первое место в группе Штеффи Граф на Итоговом чемпионате, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На групповом этапе Арина одержала три победы из трёх.

Серия Соболенко длится с 2022 по 2025 год. Интересно, что пока Арине ещё не удавалось завоевать титул на Итоговом чемпионате.

Шарапова четыре года подряд выходила в плей-офф на Итоговом турнире с 2004 по 2007 год. В 2004-м Мария взяла титул.

Материалы по теме
Соболенко и Пегула — полуфиналистки Итогового! Обе разобрались с соперницами в двух сетах
Соболенко и Пегула — полуфиналистки Итогового! Обе разобрались с соперницами в двух сетах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android