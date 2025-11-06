Кто станет победительницей Итогового чемпионата WTA – 2025?

Сегодня, 6 ноября, определились полуфинальные пары Итогового чемпионата WTA – 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Теннис. Итоговый чемпионат WTA – 2025, Эр-Рияд. Полуфинальные пары

Арина Соболенко (Беларусь, победительница группы Штеффи Граф, первая ракетка мира) – Аманда Анисимова (США, четвёртая ракетка мира).

Елена Рыбакина (Казахстан, победительница группы Серены Уильямс, шестая ракетка мира) – Джессика Пегула (США, пятая ракетка мира).

Финал Итогового чемпионата WTA — 2025 пройдёт 8 ноября.